Иркутск, 10 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Иркутской области начали делать прививки от гриппа. Как сообщает 10 сентября минздрав региона, кампания продлится с сентября по ноябрь.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

На самый важный вопрос о совместимости вакцин от гриппа и коронавируса во время прямого эфира в Instagram ответила первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова. По её словам, спустя месяц после вакцинации или ревакцинации от COVID-19 можно ставить прививку от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в текущем эпидемическом сезоне запланировано иммунизировать более 60% населения Иркутской области. В прошлом году от гриппа привили 60,9% населения.

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