Москва, 10 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России подавляющее большинство жителей Крыма (84%), недовольны лишь 9%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

Деятельность главы Республики Крым Сергея Аксенова одобряют 70% жителей полуострова, не одобряют 17%. В целом довольны своей жизнью 77% жителей Крыма, Обратное мнение у 20%.

Довольны состоянием дорог 73% крымчан, (50% в 2019 году), благоустройством населенных пунктов — 67% (52% в 2019 г.), доступностью детских садов — 58% (51% в 2019 г.).

Опрос по телефону проведен 11−12 августа 2021 года. Опрошены 1600 жителей Крыма и Севастополя старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, считают 70% крымчан.

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