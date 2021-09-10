Джакарта, 10 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Четыре деревни в индонезийской провинции Западный Калимантан были затоплены после разлива реки, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Seika Наводнение в Индонезии

В округе Кетапанг от наводнения пострадали 1 538 семей или 5 383 человека. В результате наводнения уровень воды достигал 43 см.

До сих пор не поступало сообщений об эвакуации местных жителей из-за наводнения.

Жителей просят проявлять бдительность и быть осторожными из-за наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру, расположенный на острове Ява в Индонезии, активизировался и начал извергать раскаленную лаву.