В горах Абхазии погиб турист из России
Сухум, 10 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В селе Захаровка Гулрыпшского района Абхазии погиб российский турист, приехавший из Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Otpusk-tk.ru
Горы Абхазии
По данным министерства, житель города Белобой 1985 года рождения Алексей В. сорвался с высоты 40 метров возле Шакуранского водопада. Падение закончилось смертью туриста.
На место вызвали спасателей. Они транспортировали тело в морг Сухумской республиканской больницы.
Стоит отметить, что в Абхазии этим летом неоднократно сообщали о смерти туристов. 3 сентября стало известно об утонувшем жителе Нижегородской области.