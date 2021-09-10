Сухум, 10 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В селе Захаровка Гулрыпшского района Абхазии погиб российский турист, приехавший из Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

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По данным министерства, житель города Белобой 1985 года рождения Алексей В. сорвался с высоты 40 метров возле Шакуранского водопада. Падение закончилось смертью туриста.

На место вызвали спасателей. Они транспортировали тело в морг Сухумской республиканской больницы.

Стоит отметить, что в Абхазии этим летом неоднократно сообщали о смерти туристов. 3 сентября стало известно об утонувшем жителе Нижегородской области.