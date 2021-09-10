Калуга, 10 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Калужской области 10 сентября получила более 1,5 млн бюллетеней для голосования по новому составу Государственной думы РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации калужских СМИ.

Gtrk-kaluga.ru В типографии отпечатали более 1,5 млн бюллетеней для голосования

По данным ведомства, в Калужской области числится почти 800 тысяч избирателей, и для каждого отпечатано по два бюллетеня: отдельно по партийным спискам и по одномандатным округам. Лишние или бракованные бланки уничтожили на месте в типографии, а основную партию автомобилями спецсвязи отправили в районы, где они сегодня поступят в территориальные комиссии и будут взяты под охрану.

«15 сентября данные бюллетени будут переданы в участковые избирательные комиссии, чтобы 17−19 сентября жители области могли воспользоваться своим избирательным правом и принять участие в выборах в Госдуму», — отметила секретарь избирательной комиссии Калужской области Ирина Алёхина.