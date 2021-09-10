Москва, 10 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит средства на завершение реконструкции онкологического диспансера в Магадане — распоряжение об этом подписал 10 сентября премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Johannes Rohr Окружающий ландшафт Магадана

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Работы на объекте площадью 6,2 тыс. кв. метров начались несколько лет назад. В 2020 году во время поездки на Дальний Восток стройку осмотрел Мишустин. Тогда же было принято решение ускорить реконструкцию важного социального объекта.

По завершении всех мероприятий в здании разместят отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации. В комплексе планируется ежегодно проводить около 200 высокотехнологичных операций.

Минздраву РФ поручено в течение 30 дней заключить с властями Колымы все необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования средств.

Планируется, что обновленный онкоцентр введут в эксплуатацию уже в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане построят новое здание для экстренной медицинской службы — соглашение с ДОМ. РФ подписано на площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке.