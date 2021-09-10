Благовещенск, 10 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. План по количеству взрослых жителей, поставивших прививки от коронавируса, в Приамурье вырос до 80%. Вакцину уже получили 218 772 амурчанина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

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С учётом изменений в общей сложности от коронавируса в Приамурье намерены привить 483 788 человек. Первую дозу пока поставил 262 901 амурчанин, обе — 218 772. Жители Амурской области отдают предпочтение вакцине «Спутник Лайт».

«Активно вакцинируются жители области старше 60 лет. На сегодняшний день от коронавируса привито 45% жителей области этой возрастной категории. Показатель выше среднего по стране», — рассказала заместитель министра здравоохранения области Елена Девяткина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области уровень заболеваемости коронавирусом тех, кто вакцинировался, оценили в 0,4%. COVID-19 заразились 1002 поставивших прививки амурчанина.