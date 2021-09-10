Вашингтон, 10 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Chevrolet (принадлежит General Motors) представил Silverado ZR2 2022 модельного года. Снимки с автомобилем размещены сайте компании.

Chevrolet Chevrolet Silverado ZR2

Новый автомобиль выделяется стильной решёткой радиатора с надписью «flow-tie», стальным бампером со съёмными торцевыми заглушками, красными буксировочными крюками, а также имеет защитные пластины днища.

Модель может похвастаться 18-дюймовыми колёсными дисками и внедорожными покрышками. Внутри автомобиль обтянут кожей и отделан темно-серебристым материалом с эффектом карбона. Автопроизводитель установил в салоне 12,3-дюймовую цифровую «приборку» и 13,4-дюймовый мультимедийный комплекс.

В движение машину приводит 6,2-литровый мотор V8 мощностью 420 л. с. (624 Нм).

Ранее стало известно, что Chevrolet готовит премьеру спорткара Camaro ZL1 с двигателем V8 от седана Cadillac CT5-V Blackwing. Производительность новинки составит 677 л. с.

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