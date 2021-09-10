Москва, , 11:23 — REGNUM В Москве наблюдается рост популярности и принятие тех реформ, которые проводил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом 10 сентября заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форума социальных инноваций регионов.

«Оценка работы мэра и поддержка или неподдержка тех реформ, которые он проводит, даётся не на выборах Государственной Думы, а на выборах мэра. Поэтому итоги последних выборов мэра, наоборот, наглядно свидетельствуют о росте и принятии всех решений, которые он проводил», — заявила Ракова.