Москва, 10 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Лидерами списка городов России с самым грязным воздухом в 2020 году стали шесть городов в Иркутской области, три города в Красноярском крае и две столицы регионов. Об этом говорится в опубликованном Минприроды РФ проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ».

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Лидерами списка стали Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов Иркутской области, Канск, Минусинск и Норильск Красноярского края, а также столица Тувы Кызыл, город Селенгинск в Бурятии, столица региона Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск.

При этом, согласно отчёту специалистов, наиболее грязным остаётся воздух в Норильске. При этом, благодаря тёплой зиме и обильным осадкам, пять городов Сибири покинули список.