Ташкент, 10 сентября 2021, 11:21 — REGNUM Если беженцы из Афганистана начнут массово пребывать в Узбекистан, то удержать их потом будет практически невозможно. Об этом 10 сентября на узбекско-российской встрече по вопросам трудовой миграции заявил посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.
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«Новые риски — это страна на юге Узбекистана. Возможен наплыв беженцев», — отметил дипломат.
Мальчинов напомнил, что этот вопрос неоднократно обсуждали президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Посол отметил, что если беженцы приедут «сюда вдруг в массовом порядке, их принципе не удержать».
«И это риски, риски безопасности в том числе. Поэтому это нам нужно будет учитывать», — добавил Мальгинов, отметив, что от проникновения радикальных идей границы не спасут.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Тысячи граждан покинули страну и продолжают искать убежище в других странах.