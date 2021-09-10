Ташкент, , 11:21 — REGNUM Если беженцы из Афганистана начнут массово пребывать в Узбекистан, то удержать их потом будет практически невозможно. Об этом 10 сентября на узбекско-российской встрече по вопросам трудовой миграции заявил посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новые риски — это страна на юге Узбекистана. Возможен наплыв беженцев», — отметил дипломат.

Мальчинов напомнил, что этот вопрос неоднократно обсуждали президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Посол отметил, что если беженцы приедут «сюда вдруг в массовом порядке, их принципе не удержать».

«И это риски, риски безопасности в том числе. Поэтому это нам нужно будет учитывать», — добавил Мальгинов, отметив, что от проникновения радикальных идей границы не спасут.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Тысячи граждан покинули страну и продолжают искать убежище в других странах.