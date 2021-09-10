Москва, 10 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 10 сентября подписал постановление, которым расширил границы и добавил финансирования территории опережающего развития «Камчатка», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства РФ.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В ТОР включены новые земельные участки, на которых планируется строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса. Планируется, что инвестиции в проект составят не менее 750 млн рублей.

Из федерального бюджета ТОР «Камчатка» выделено дополнительно 10,3 млрд рублей, которые будут израсходованы на создание инфраструктуры, необходимой для работы компаний-резидентов. Планируется провести работы по технологическому присоединению объектов к электросетям, обеспечению тепло‑ и водоснабжения, строительству дорог.

«Развитие инфраструктуры позволит реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тыс. рабочих мест, проинвестировано порядка 128 млрд рублей», — сообщается на сайте правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин 7 сентября подписал два постановления о выделении финансирования двум территориям опережающего развития на Дальнем Востоке.