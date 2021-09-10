Казань, 10 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В школах Татарии более 1,5 тыс. учащихся с симптомами ОРВИ или повышенной температурой не допустили до занятий. Об этом 10 сентября заявила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры

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«За истекшие сутки на фильтре отстранено 498 детей с температурой или с какими-либо симптомами острых респираторных вирусных инфекций», — цитирует специалиста «Татар-информ».

При этом классов, отправленных на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших, в республике нет. Всего с начала учебного года к урокам не допустили 1597 детей, уточнила Авдонина.

Случаи коронавируса среди детей и персонала учебных заведений пока не регистрировались, добавила спикер.

ИА REGNUM напоминает, в новом учебном году в школах Татарии продолжает действовать утренний фильтр, необходимый для выявления и недопущения в них лиц с признаками респираторных заболеваний. Также запрещены совместные массовые мероприятия с участием разных классов и тем более образовательных учреждений.

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