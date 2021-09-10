Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области инспектора ДПС отдали под суд. Ему вменяют служебный подлог и фальсификацию доказательств по административным делам, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Следователи считают, что гражданин 1992 года рождения искусственно завышал показатели своей работы. Так, в сентябре 2020 года он изготовил шесть подложных постановлений об административных правонарушениях в отношении невиновного гражданина. Пешеход в результате шесть раз был оштрафован, каждый раз на 500 рублей. А затем обвиняемый уплатил за пострадавшего штрафы.

Обвиняемый признал свою вину частично. Уголовное дело рассмотрит Синарский районный суд.