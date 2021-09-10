Сеул, 10 сентября 2021, 11:18 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведённого с 7 по 9 сентября среди 1001 человека в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 41%, что на 3% больше, чем на прошлой неделе.
Не одобряют деятельность президента страны 52% опрошенных, что соответствует показателю прошлой недели.
Среди положительной оценки респонденты отметили: меры борьбы с коронавирусом, дипломатию и международные отношения. А среди отрицательных: политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, недостаточные усилия в борьбе с коронавирусом, ситуацию на рынке труда.