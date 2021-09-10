Сеул, 10 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

President.go.kr Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 7 по 9 сентября среди 1001 человека в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 41%, что на 3% больше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 52% опрошенных, что соответствует показателю прошлой недели.

Среди положительной оценки респонденты отметили: меры борьбы с коронавирусом, дипломатию и международные отношения. А среди отрицательных: политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, недостаточные усилия в борьбе с коронавирусом, ситуацию на рынке труда.