Владивосток, 10 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края 14 октября 2021 года начнёт рассмотрение финансового иска прокуратуры города Арсеньева, поданного «в защиту интересов Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ». Сумма фигурирует как возмещение ущерба, который причинён хищением имущества, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск от надзорной инстанции к АО «Арсеньевская авиационная Компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина» поступил в суд в конце августа 2021 года. Дело приняла судья Клёмина. Третьим лицом в нём участвует ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Приморскому краю». В заявлении речь идёт «о взыскании 3 291 659 рублей в качестве возмещения материального ущерба, причиненного хищением имущества». Детали спора пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована 22 февраля 1993 года. Уставный капитал — более 1,6 млн рублей. Основной вид деятельности компании — производство вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов. Управляющей организацией является АО «Вертолёты России», в чей дивизион входит актив.