Бийск, Алтайский край, 10 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Врачи отделения гнойной хирургии центральной больницы Бийска (Алтайский край) засняли на видео то, в каких перчатках им приходится оперировать пациентов с небезопасными заболеваниями. Резина на данных средствах индивидуальной защиты оказалась настолько рыхлой, что рвется от малейшего растяжения.

Цитата из видео, опубликованного в Telegram-канале «Алтайский крайности» Перчатки бийских хирургов, которые рвутся в руках

«Их еще не надевали, а они уже в дырах и разваливаются в руках. Но это нисколько не мешает главврачу Сергею Ковязину называть информацию о дефиците защитных средств бредом. Интересно, повезут ли федерального министра здравоохранения в эту больницу? А может в инфекционку Славгорода? Или всё пройдет по привычному сценарию и ограничится показухой?» — задаётся вопросом опубликовавший видеоролик телеграм-канал «Алтайские крайности».

Тем временем в краевом минздраве ИА Банкфакс пояснили:

«В период проведения закупки большого объема СИЗ для рук по разовому договору приобрели маленькую партию перчаток. Они поступили в отделение гнойной хирургии. Позже было выявлено, что изделия низкого качества, поэтому партию заменили. На сегодняшний день аукционные процедуры завершены, в ближайшее время ожидается поступление перчаток в достаточном количестве».

О том, что 11 сентября Барнаул впервые должен посетить министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, известили местные СМИ. По предварительной информации, в районы края министр выезжать не будет. Изначально визит планировался 10 сентября, но был перенесен из-за церемония прощания с министром МЧС РФ Евгением Зиничевым.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года медики, ухаживающие за больными в Бийском ковидном госпитале, расположенном на базе второго роддома, весьма оригинально позаботились о безопасности граждан. В палатах закрыли все окна и выкрутили ручки: страдающие от недостатка кислорода в прямом смысле слова начали задыхаться.

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