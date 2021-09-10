Кемерово, 10 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Кемерове, по данным на сегодня, 10 сентября, 179 373 человека вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. Из них 44 487 горожан относятся к возрастной категории старше 60 лет. Такие данные ИА REGNUM привели в мэрии.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«Сделать прививки от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией», — напомнили в городской администрации.

Записаться на вакцинацию кемеровчанам предлагают по номеру 122 или в регистратуре поликлиники.