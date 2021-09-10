Москва, 10 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Лидерами списка рек России, которые больше всех подвергались загрязнениям в 2020 году, стали Обь, Волга и Амур. Об этом говорится в опубликованном Минприроды РФ проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ».

dubrovka.911 Загрязнение

Согласно докладу, в Оби произошло 792 случая сильного загрязнения воды, в Волге — 925, в Амуре — 127, в Днепре — 121, в Енисее — 141, в Урале — 51, в Дону — 27, в Тереке — 43, в Печоре — 32, в Колыме — 11.

Подчёркивается, что 474 случая экстремального загрязнения зафиксированы в 2020 году на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краёв.