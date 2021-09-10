Москва, 10 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Все ограничения на авиасообщение с Белоруссией снимаются. Такое решение 10 сентября принял Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса на территории России, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В сообщении оперштаба говорится, что по итогам обсуждения правительством РФ этого вопроса принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией.

«Авиасообщение между Россией и Белоруссией было временно ограничено в связи с распространением COVID-19 и будет восстановлено в полном объёме», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия снимут все ковидные ограничения на авиасообщение, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Читайте подробнее: Путин: Лукашенко рассказал, что ситуация в Белоруссии стабилизировалась