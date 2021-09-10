Москва, 10 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Отношение контрольно-надзорных органов к бизнесу нужно менять. Об этом 10 сентября заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам столичного чиновника, власти города работают над тем, чтобы изменить подход специалистов контрольно-надзорных органов к проверке бизнеса. Акцент, в частности, делается на профилактику предотвращения нарушений, а не палочную систему.

«Нужно выходить на профилактику и предотвращение правонарушений, надо уходить от палочной системы, когда мы считаем эффективность работы того или иного контролера по количеству выявленных нарушений», — сказал Данчиков.