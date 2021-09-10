Абакан, 10 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Хакасии эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться напряженной. Как сообщили ИА REGNUM 10 сентября в республиканском правительстве, ежедневно в регионе фиксируется более 100 случаев заражения коронавирусом.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Масочный режим

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Уточняется, что с начала 2021 года в Хакасии скончались уже более 600 ковид-пациентов: «Отмечается высокий уровень смертности».

По данным хакасского министерства по делам юстиции и региональной безопасности, одна из главных причин распространения болезни — человеческая беспечность. Граждане не соблюдают требования безопасности и социальную дистанцию, повсеместно нарушают масочный режим.

Власти региона решили усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В министерстве по делам юстиции и региональной безопасности создан отдел административной практики. Рейды мобильных групп проводятся ежедневно. Проверки проходят по всей республике в местах массового пребывания людей. В отношении нарушителей составляются административные протоколы. Особое внимание уделяется соблюдению масочного режима.

Отдел административной практики будет заниматься исключительно проверками. Ежедневно в рейды планируют выходить по пять мобильных групп.

Напомним, с начала 2021 года мобильные группы проверили около 10 тысяч объектов.