Киев, 10 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Визит украинской делегации в США не прояснил вопрос о том, примут ли Украину в НАТО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 сентября в ходе форума YES Brainstorming.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Да, мы не получили прямой позиции [США] относительно вступления Украины в НАТО», — подтвердил Зеленский.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Киев может положиться на Вашингтон, так как сегодня отношения двух государств находятся «на другом уровне». Украина, подчеркнул Зеленский, готова к вступлению в НАТО по уровню своей армии и специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении стране статуса основного союзника вне НАТО. В пользу такого обращения проголосовали лишь 24 депутата при 226 необходимых голосах.

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