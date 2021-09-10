Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу раскрыли убийство 19-летнего военнослужащего, совершенное в уже далеком 1995 году. За это преступление к уголовной ответственности привлечен ныне 53-летний житель Ленинградской области.

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Уголовное дело по факту убийства солдата, 1976 года рождения, было возбуждено 7 мая 1995 года по статье 103 действовавшего в то время Уголовного кодекса РСФСР, однако преступник все эти годы не был установлен.

В наши дни следователи СКР вновь изучили материалы данного уголовного дела, повторно допросили свидетелей, проанализировали заключения экспертов, составив новый план расследования.

«В результате был установлен 53-летний мужчина, проживающий в Ленинградской области. 9 сентября 2021 года следователями и сотрудниками полиции подозреваемый был задержан в городе Гатчина <…> он дал признательные показания, которые подтвердил на осмотре места происшествия с его участием», — сообщили 10 сентября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 мая 1995 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый на Мастерской улице в ходе внезапно возникшего конфликта нанес два удара ножом ранее незнакомому ему военнослужащему, после чего скрылся.

Задержанному уже предъявлено обвинение в совершении этого преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.