Грозный, 10 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Чечне стал фигурантом уголовного дела отец, систематически избивающий своего сына. Житель Шалинского района задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, сообщили 10 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

(сс) Bob_Dmyt Ребенок

Информация о семейном насилии поступила в августе 2021 года и была поставлена на особый контроль прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым. По результатам проверки надзорное ведомство постановило возбудить уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.

«Установлено, что 39-летний мужчина систематически избивал ребенка, причиняя ему психические и физические страдания»,— говорится в сообщении прокуратуры.

При проверке оказалось, что в течение текущего года нерадивый отец не раз привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. При этом уполномоченные органы не поставили его на профилактический учет. Представление о нарушении закона внесено в адрес главы муниципалитета.