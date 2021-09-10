Москва, 10 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса в РФ совместно с правительством страны пришёл к решению о снятии всех ограничений на авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявили журналистам в оперативном штабе.

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«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиасообщение между Россией и Белоруссией, ранее временно ограниченное из-за COVID-19, «будет восстановлено в полном объеме».

Решение о восстановлении авиасообщения с Белоруссией накануне анонсировал президент РФ Владимир Путин.