Киев, 10 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Между жителями Украины и России сейчас пропасть, но со временем отношения могут нормализоваться. Об этом 10 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Между украинцами и россиянами сейчас пропасть, но со временем отношения могут нормализоваться», — заявил он в ходе форума YES Brainstorming.

Он также добавил, что существует ощутимая вероятность войны с Россией.

«Если бы это произошло, это было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленскому необходимо разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

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