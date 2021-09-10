Биробиджан, 10 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В единственной аптеке ЕАО, через которую льготники получают медикаменты, сломался компьютер. Это стало причиной временного прекращения выдачи лекарств, пишет EAOMedia.

Лекарства

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Медикаменты люди не могут получить уже почти трое суток. Проблему обостряет то, что люди приезжают в Биробиджан за лекарствами из других населённых пунктов Еврейской АО, и уже долго ждали перед тем, как получить направление на бесплатные медикаменты.

«Всю неделю хожу сюда, как на работу. А толку нет. Уже несколько дней не могут решить проблему с компьютером. Нормальных слов уже не осталось. Мало того, что два месяца не мог получить рецепты на необходимые препараты и покупал их за свой счет, так как не было врача. Теперь кое-как фельдшер выписал рецепт, а получить лекарства не могу», — рассказал житель ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии не довольны работой системы здравоохранения региона. Люди жалуются, что получить медицинскую помощь трудно.