Таллин, 10 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Число провалившихся в Эстонии конкурсов на размещение госзаказов к сентябрю нынешнего года заметно выросло и стало рекордным — 19 случаев. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на советника министерства финансов страны Кароли Нийлус.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«По данным регистра госзаказов, в 2021 году доля конкурсов, завершенных без заключения договора, резко увеличилась по сравнению с предыдущим годом», — отметила она.

Она добавила, что одна из причин отмены гостендеров и госзаказов на строительство — заметный рост цен, из-за которого стоимость поданных заявок больше не укладывается в запланированные бюджетные возможности.

Глава Союза строительных предпринимателей и член правления компании Astlanda Ehitus Каупо Колсар подтвердил ее слова: «Сейчас такая ситуация, что за последние полгода цены по некоторым группам расходов выросли не на какое-то число процентов, а в разы. Такое никто не мог спрогнозировать».