Москва, 10 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В России регулирование цен необходимо, но оно должно быть тщательно выверено, направлено на достижение стратегической цели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который предупредил о том, что чрезмерное регулирование цен может подорвать институциональную основу рыночной экономики.

Zampolit.com Максим Решетников

«Понятие «чрезмерность» весьма относительно, — сказал Чеглов. — Правильнее отслеживать эффективность вводимых мер. То есть получаемый эффект должен позволять решать задачу и в идеале покрывать затраты на ее решение. Многие западные страны запрещали уплату производителями бонусов в пользу торговых сетей, при этом ставилась цель снизить розничные цены. В итоге от этой практики пришлось отказываться, поскольку розничные цены, наоборот, выросли».

Как подчеркнул экономист, регулирование необходимо, но оно должно быть тщательно выверено, направлено на достижение стратегической цели.

«Например, на сохранение и формирование малого торгового бизнеса в новой реальности, сохранение рабочих мест в условиях цифровизации (если мы социально ориентированное общество), — сказал Чеглов. — Снизить риски от регулирования позволит экспертиза предполагаемых мер среди научного сообщества, практиков, причем до введения мер, а не после».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России следует говорить не о чрезмерном регулировании цен, а об административном и налоговом давлении государства на бизнес.