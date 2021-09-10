Сан-Матео, США, 10 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Авторы Project Eve показали первый трейлер игры в рамках трансляции PlayStation Showcase 2021. Ролик был опубликован 10 сентября на YouTube-канале PlayStation.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Разработкой экшн-игры занимается южнокорейская студия Shift UP, которую основал художник и геймдизайнер Ким Хён Тэ, ранее работавший над проектом массовой многопользовательской игры Blade & Soul. В Project Eve геймерам предложат управлять девушкой-десантником, которую изгнанные с Земли люди отправляют сражаться с инопланетными монстрами, захватившими планету.

Напомним, Shift UP выпустила первый тизер Project Eve в апреле 2019 года. Игра выйдет на консоли PlayStation 5, пока разработчики не назвали даже примерные сроки релиза.