Кемерово, 10 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области увеличено время работы «красных зон» детских поликлиник. Причина — рост числа обращений. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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"Мониторинг, проводимый ежедневно специалистами минздрава Кузбасса, показал, что в последнее время на 60% возросло число обращений пациентов в «красные зоны» поликлиник и на 40% увеличилось количество вызовов к больным на дом. В основном это дети», — уточнили в министерстве.

«Красные зоны» всех детских поликлиник Кузбасса будут работать теперь до 20:00 — с понедельника по пятницу, до 18:00 — в субботу, до 14:00 — в воскресенье.

В минздраве подчеркнули, что в случае дальнейшего роста заболеваемости на расширенный график приёма пациентов будут переведены и взрослые поликлиники.