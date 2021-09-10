Москва, 10 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В РФ одним из наиболее эффективных ресурсов, который можно использовать для выполнения национального проекта, направленного на улучшение жилищной обеспеченности граждан РФ, — это редевелопмент уже застроенных территорий. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 сентября заявил председатель комитета РСС по улучшению инвестиционного климата и КРТ Максим Федорченко, выступая IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в рамках сессии «Обманутые застройщики. Что мешает России строить больше?».

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

«Принято новое законодательство. И предполагается улучшить жилищную обеспеченность граждан примерно на 10 квадратных метров относительно сегодняшних цифр, — сказал Федорченко. — И нетрудно подсчитать, что это означает дополнительно строительство к 2030 году 1,4 млрд квадратных метров. И для этого нужно вовлечь в оборот дополнительно 140 тысяч гектаров земли. Под жилищное строительство. На каждый миллион жителей где-то тысячу гектаров. И наиболее эффективный ресурс, который есть для того, чтобы решить задачу, поставленную национальным проектом, — это редевелопмент уже застроенных территорий».

В частности, как пояснил эксперт, — это расселение ветхого аварийного жилья. При этом он подчеркнул, что «надежды на реновацию в регионах — это дело далекого будущего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября проходит второй день работы IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому».