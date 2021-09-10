Москва, 10 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В России следует говорить не о чрезмерном регулировании цен, а об административном и налоговом давлении государства на бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что чрезмерное регулирование цен может навредить российской рыночной экономике.

Duma.gov.ru Максим Решетников

«Скорее сегодня следует говорить не о регулировании, а об административном и налоговом давлении, — сказал Чеглов. — Мы видим прямое и не всегда социально справедливое вмешательство государства в сферу бизнеса в форме прямых запретов вплоть до приостановки работы ряда предприятий, накладывание ограничений на одни предприятия в пользу других, ужесточение правил в части кассовой дисциплины, стандартизации продукции без учета различных финансовых возможностей различных слоев бизнеса. При этом решаются тактические, сиюминутные задачи, правда, так уж получается, в пользу крупных корпораций».

По его словам, регулирование можно проследить в единичных случаях: при ограничении розничных цен на подсолнечное масло и сахар в прошлом году.

«И то здесь использовался мягкий механизм «добровольно-принудительных» соглашений с крупными торговыми и производственными компаниями, — сказал Чеглов. — Регулировать сложнее, поскольку надо учитывать сложную цепочку создания, транспортировки и реализации товара, покупательную способность населения. В этой цепочке при рыночной экономике завязано множество субъектов бизнеса, начиная с производителя или поставщика сырья и заканчивая покупателем».

Плюс, как подчеркнул Чеглов, российская экономика до сих пор чрезмерно ориентирована на импорт.

«На товар, оборудование, сырье и комплектующие, менеджмент! И даже если товар производится в России, это не решает этой проблемы. Ограничение розничных цен на тот или иной товар сразу касается всей цепочки, и если отечественным субъектам можно «объяснить» социальную значимость действия, то зарубежным участникам тоже самое донести невозможно, они выйдут из товародвижения, и будет тот самый страшный дефицит», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников призвал не разрушить институциональную основу российской рыночной экономики.