Тбилиси, 10 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Правительство Грузии планирует развивать в стране винный и агротуризм, заявил генсек Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили на Пятой Всемирной конференции по винному туризму в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства вина Грузии.

Михаил Лермонтов. Развалины близ селения Карагач в Кахетии. 1837-1838

«У Грузии есть большие возможности для привлечения и туристов, и инвестиций. Наша задача — использовать опыт разных стран, в том числе Португалии, и способствовать развитию винного и агротуризма», — сказал Пололикашвили.

По его словам, грузинское правительство уже в текущем году начнёт вести активную работу по развитию этих направлений. В течение следующих лет на этом секторе будет сосредоточено особое внимание.

Пололикашвили сообщил, что планируется привлекать туристов в центр виноделия Грузии — Кахетию и в другие винодельческие регионы.

Стоит отметить, что виноделие в Грузии является одной важных отраслей в экономике. Ранее глава директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе отметил, что ВВП Грузии в текущем году показывает значительный рост благодаря продажам за рубеж вина наряду с экспортом ферросиликомарганца и минеральной воды.