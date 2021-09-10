В Крыму хотят построить новый город-курорт
Симферополь, 10 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Новый город-курорт может появиться в Крыму, об этом заявил заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов в интервью YouTube-канала «На крючке» 10 сентября. Новый город планируется разместить на западном побережье Чёрного моря.
«Надо формировать базу для жилищного строительства, новых рекреационных городов. Сейчас под руководством Марата Хуснуллина и главы республики мы рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму, курортного», — сказал Кабанов.
Из слов Кабанова также следует, что город планируется строить с привлечением как бюджетных средств, так и средств инвесторов.
«Сейчас принципиально решаем вопрос с финансированием, месторасположением этого города», — добавил Кабанов, пояснив, что уже ведутся переговоры с инвесторами.
Сроки реализации этого масштабного проекта и другие подробности пока не раскрываются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма анонсировали строительство в курортном посёлке Партенит жилого комплекса в 11 16-этажных домов.