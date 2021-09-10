Симферополь, 10 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Новый город-курорт может появиться в Крыму, об этом заявил заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов в интервью YouTube-канала «На крючке» 10 сентября. Новый город планируется разместить на западном побережье Чёрного моря.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Надо формировать базу для жилищного строительства, новых рекреационных городов. Сейчас под руководством Марата Хуснуллина и главы республики мы рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму, курортного», — сказал Кабанов.

Из слов Кабанова также следует, что город планируется строить с привлечением как бюджетных средств, так и средств инвесторов.

«Сейчас принципиально решаем вопрос с финансированием, месторасположением этого города», — добавил Кабанов, пояснив, что уже ведутся переговоры с инвесторами.

Сроки реализации этого масштабного проекта и другие подробности пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма анонсировали строительство в курортном посёлке Партенит жилого комплекса в 11 16-этажных домов.