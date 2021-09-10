Пермь, 10 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин предложил изменить параметры транспортного налога. В частности, льготы предполагаются для владельцев электромобилей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Электромобиль

Минэкономразвития региона должно проработать вопрос освобождения владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога с 2022 года. Также чиновникам поручено продумать вопрос предоставления льгот по налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры для электротранспорта. Предложения ведомства должны быть подготовлены и рассмотрены на заседании Заксобрания до конца 2021 года.

Изменения в сфере транспортного налогообложения преследуют цель повысить инвестиционную привлекательность региона и создания системы мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта и инфраструктуры для него.