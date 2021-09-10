Обнинск, Калужская область, 10 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Калужской области обнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Калуги, который признан судом виновным в убийстве. Об этом 10 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Подсудимый в ноябре 2020 года, находясь в квартире своей знакомой в Обнинске, распивал с ней спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, в ходе которого преступник нанес женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась. После это преступник предложил незнакомому мужчине пожить в квартире, где находилось тело.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину признал, пояснив, что подробностей произошедшего не помнит из-за сильного алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.