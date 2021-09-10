Белгород, 10 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Российский самолет сообщением Анталья — Белгород 10 сентября после вылета вернулся в аэропорт по техническим причинам.

Papas Dos Boeing 737

Воздушное судно принадлежит компании «Azurair». Рейс ZF 434 благополучно вернулся в Анталью. Пассажиры улетят в Белгород на резервном самолёте, на время ожидания вылета им будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам, сообщает РИА Новости.

В аэропорту Белгорода самолёт должен был приземлиться в 13:45.