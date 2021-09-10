Москва, 10 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Нефть прилично подешевела на торгах 9 сентября и в моменте даже нарушала целостность уровня $71 за баррель, лишившись за день порядка 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 10 сентября, нефть марки Brent корректируется, отыграв более половины вчерашних потерь и вернувшись выше $71 за баррель. На этот раз фьючерсы упали, несмотря на отступление доллара.

Ударом для рынка стала новость о том, что Китай выставил на аукцион нефть из своих стратегических резервов, что означает увеличение мирового предложения в период пандемии, которая ослабляет глобальный спрос на энергоносители.

Тем временем свежая статистика минэнерго оказалась нейтральной для рынка. На прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 1,5 млн баррелей против прогноза снижения на 4,6 млн.

Запасы бензина упали более чем на 7 млн баррелей, вдвое сильнее прогнозов, а запасы дистиллятов снизились на 3,1 млн против прогноза сокращения на 2,6 млн.

До конца торгового дня и недели Brent необходимо подтвердить восстановление над уровнем $72. В противном случае можно ожидать новой технической коррекции на более внятных попытках роста и тестировании уровня $73 за баррель», — считает эксперт.

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