Брюссель, 10 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В 2019 году доля граждан стран Европейского союза, которые страдают хронической депрессией, составила 7,2%. Об этом 10 сентября сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Депрессия

Как следует из результатов исследования, число страдающих депрессией людей в ЕС выросло с 2014 года на 0,3%.

При этом, как следует из данных Евростата, больше всего таковых насчитывается в Словении (15,1%), а за ней идут Португалия (12,2%) и Швеция (11,7%). В то же время, меньше всего страдающих депрессией в Румынии (1%), Болгарии (2,7%) и на Мальте (3,5%).

Также уточняется, что женщины в Евросоюзе более часто подвержены депрессии, нежели мужчины, и больше всего их в Португалии (16,4%) и в Словении (16%). Также в Словении больше всего страдающих депрессией мужчин (14,3%), за ней следуют Швеция (10%) и Германия (9,9%).

Отметим, по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире от хронической депрессии страдает в общей сложности свыше 260 млн человек, и она каждый год является причиной смерти около 800 тыс. человек.