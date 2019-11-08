Кострома, 10 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Костромское управление Федеральной антимонопольной службы признало городскую больницу Костромы нарушившей федеральный закон «О защите конкуренции». Об этом сообщается на сайте Костромского УФАС.

Https://gb1-kostroma.ru Медцентр городской больницы

Больница оказывает платные услуги через медицинский центр «Первый городской». Слово «первый» в коммерческом обозначении услуг с точки зрения специалистов ФАС является некорректным определением, так как в рекламе не указаны конкретные сравнительные характеристики.

Руководству больницы предписано убрать определение «первый» из рекламы и вывесок, либо аргументированно доказать свое превосходство по тем или иным показателям над другими центрами и отразить это в рекламе.