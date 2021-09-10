Курск, 10 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Курской области уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур полностью завершена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в 2021 году уборочные площади зерновых культур всего составляют 994,5 тыс. гектаров.

Марина Каширская ИА REGNUM Урожай

С площади 780 тыс. гектаров намолочено более 3,3 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 42,4 центнера с гектара. Сейчас в регионе убирают гречиху и просо, их остается обмолотить на площади около 10 тыс. гектаров.

«Общий валовой сбор зерна в области прогнозируется на уровне 4,8 млн тонн. Площади посевов кукурузы на зерно в этом году максимальные — 210 тыс. гектаров ‑ и к прошлому году увеличены на 25 тыс. гектаров. В настоящее время ряд хозяйств приступает к обмолоту кукурузы на зерно. По прогнозам, урожайность этой культуры ожидается на уровне 70 центнеров с гектара.

Что касается уборки других сельскохозяйственных культур, то в группе масличных завершен обмолот озимого и ярового рапса, хозяйства области проводят уборку сои и подсолнечника», — рассказал заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.