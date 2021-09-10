Анатолий Кошкин, 10 сентября 2021, 11:39 — REGNUM На Западе изыскивают возможность расстроить российско-китайские отношения стратегического партнерства, дабы «разбираться» с Россией и КНР поодиночке, не допустив договорного объединения оборонных усилий двух стран в противостоянии окружающим их военным блокам, в том числе на Дальнем Востоке.
Немалую активность в этом проявляет «отказавшаяся от армии и войн» Япония, которая по военным затратам и оснащению армии и флота, по некоторым подсчетам, вышла на пятое место в мире. Хорош, однако, пацифизм!
Авторитетное в Японии издание JB Press пишет о необходимости для объединения антироссийских и антикитайских сил разработки западным лагерем на Востоке «хартии, которая отражала бы идеалы противостояния демократических сил тоталитарным режимам Китая и России».
Последняя из перечисленных ипостась профессора весьма примечательна, ибо речь идет, видимо, об организации, ставящей целью обелить преступления милитаристского режима Японии.
JP Press информирует читателей, что «концепция «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (FOIP) в настоящее время широко принята в демократическом мире в качестве основы стратегии сдерживания Китая и России.
Не только страны региона, но и военно-морские силы Великобритании, Франции, Германии и Голландии переходят к отправке кораблей в Индо-Тихоокеанский регион для участия в военно-морских учениях и обозначения своего присутствия здесь.
В настоящее время и Государственный департамент США, и министерство обороны разрабатывают свои внешнеполитические инициативы и политику безопасности в этом регионе именно в соответствии с указанной концепцией. В мае 2018 года военные США изменили бывшее название размещенного здесь американского военного контингента с Азиатско-Тихоокеанского (USPACOM) на Индо-Тихоокеанское командование (USINDOPACOM)».
Задача сеять раздор и распри между Россией и Китаем, для ослабления их сотрудничества, открыто ставится как насущная. При этом идеально для Запада, включая, конечно, Японию, было бы вернуть отношения Пекина и Москвы к периоду 60—70-х годов прошлого века, когда Запад, в первую очередь США и Японии, пытались ловить рыбку в мутной воде советско-китайского идеологического и политического противостояния. И надо признать, добивались успеха.
По стародавней традиции империалистических держав, исповедующих и по сей день принцип «разделяй и властвуй», ставка делается на разжигание страстей по поводу истории территориального размежевания государств еще в прежние века. Как известно, Япония в таком разжигании безусловный «чемпион».
Но, видимо, стремясь не выглядеть явным провокатором, Япония и союзные ей по сколачиваемому «восточному флангу НАТО» страны предпочли поручить эту неблаговидную роль одному из европейских членов этого антироссийского и антикитайского альянса, в данном случае Германии.
И вот в, казалось бы, авторитетной немецкой газете Die Welt появляется статья некоего Петера Диттмара, в которой с ходу утверждается, что «Россия в XIX веке незаконно присоединила к себе принадлежавшие Китаю земли на Дальнем Востоке».
Убежден, что эта провокационная статейка не достигнет своей цели и лишь продемонстрирует примитивные методы ведения Западом информационно-психологической войны против России и Китая. Ибо и в Пекине, и в Москве хорошо понимают, что только сплочение стран и народов России и Китая в противостоянии США и их приспешникам может гарантировать нашим странам мир, безопасность и суверенитет. Так что, как говорится, «не дождетесь, господа империалисты».