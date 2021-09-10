Казань, 10 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Канадская компания BRP представила в Казани в рамках IX Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» двухместный багги Maverick X RC. Снимки с автомобилем размещены на сайте Csn-tv.ru.

Csn-tv.ru Maverick XRC

Новинка является самым мощный мотовездеходом для рок-кроулинга (преодоление скал и больших камней-валунов), который производится серийно. Автопроизводители оснастили автомобиль силовым обвесом, защитой мотора снизу и внедорожными 32-дюймовыми покрышками Maxxis Liberty.

В качестве силового агрегата у багги стоит трехцилиндровый турбированный мотор Rotax ACE объёмом 900 см куб. Производительность двигателя составляет 195 «лошадей». Крутящий момент от мотора на колёса передаётся через вариатор Quick Response System X (QRS-X).

Кроме того, Maverick X RC укомплектован эксклюзивной системой управления передним дифференциалом Smart-Lok и спортивными амортизаторами. Клиренс автомобиля равен 4060 мм.

Напомним, IX Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Казани с 8 по 10 сентября. Организаторами мероприятия являются Министерство спорта РФ и правительство Татарии.

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