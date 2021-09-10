Москва, 10 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Торговая сессия 9 сентября выдалась для рубля довольно удачной. Российская валюта укрепилась на 0,66% к доллару, закрыв день на отметке в 72,81 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Относительно евро рубль поднялся не так сильно — на 0,27%, а стоимость европейской валюты составила 86,13 рубля на конец дня.

Помимо ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ, которые инвесторы активно закладывали в цену валюты 9 сентября, на торги повлиял ряд событий.

На фоне резко выросшей инфляции в Германии, которая составила 3,9% в августе при промышленной инфляции в 12,2%, ЕЦБ объявил о том, что будет сокращать программу выкупа активов на рынке, но обошелся без конкретных цифр, смягчив давление на валюту.

Также важным событием, позитивно повлиявшим на развивающиеся рынки, стали телефонные переговоры глав США и Китая, в которых обсуждался вопрос недопустимости конкурентного конфликта между странами.

Данные по безработице в США говорят о том, что население пока что пользуется пособиями, выплаты которых кончаются в сентябре, и поэтому рынок труда находится в ослабленном состоянии.

Члены совета директоров ФРС прямо говорят о том, что регулятор продолжает рассматривать сворачивание QE, и даже после слабых данных, а август шансы на объявление остановки выкупа в ближайшем будущем в сентябре остаются.

Предполагаемый коридор движения валюты на сегодня — 72,50−73,40 рубля за доллар и 86−87 рублей за евро», — считает эксперт.

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