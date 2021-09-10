Москва, 10 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Бывший командующий миротворческой миссией РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов дал положительную оценку работе российских миротворцев в регионе. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС.

Минобороны России Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов

«Оцениваю только положительно. Оценку нам дает мирное население — сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Есть, конечно, вопросы очень сложные, но процесс идет — возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов», — сказал Мурадов.

В целом он считает, что ситуация в Нагорном Карабахе будет «нормальной». Генерал отметил, что миротворцы, согласно договорённостям, будут находиться в этом регионе в течение пяти лет. Потом будет принято дальнейшее решение по этому поводу.

Напомним, 9 сентября в Армению прибыл сменивший Мурадова новый командующий миротворческими силами России в Нагорном Карабахе генерал-майор Михаил Кособоков.