Арсеньев, Приморский край, 10 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Арсеньеве завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве подростка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

publicdomainpictures.net Убийство

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В ходе следствия было установлено, что 28 февраля фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире знакомой поссорился с её 15-летним сыном и нанес ему не менее одного удара ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мальчик скончался.

«Подозреваемый отказался давать показания по факту случившего и не признал свою вину. Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае суд вынес приговор по делу об убийстве двух человек и расчленении трупа.