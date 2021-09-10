Якутск, 10 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. За сутки COVID-19 в Якутии заразились 163 человека (днём ранее — 154). Уровень заболеваемости коронавирусом растёт, сообщила 10 сентября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она связала рост распространения инфекции с началом учебного процесса в регионе. В связи этим Ольга Балабкина обратилась к жителям республики с просьбой носить маски и соблюдать противоэпидемические меры. Быстрее всего число случаев коронавирусной инфекции увеличивается в Якутске, Амгинском, Алданском, Мегино-Каргаласском и Мирнинском районах республики.

Всего за время пандемии заразились COVID-19 50 362 жителя Якутии, погиб 1091 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября заразились коронавирусом 154 жителя Якутии. Число инфицированных растёт — ранее в среднем фиксировалось 142−144 новых случаев заражения COVID-19 в день.